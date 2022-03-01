Почему казахстанцы становятся игроманами?

В Казахстане бушует эпидемия «лудомании». Все больше наших соотечественников становятся зависимыми от ставок на играх.

Они теряют свои заработанные деньги, выносят из дома технику, берут миллионы тенге в кредиты. В итоге остаются ни с чем. Лудоманию психологи относят к ряду тяжелых зависимостей наравне с алкоголизмом и наркоманией. Причем, вычислить игромана непросто. Зачастую это удается сделать только тогда, когда набраны миллионные кредиты.

Сержану 31 год, треть своей жизни мужчина страдает лудоманией — пристрастием к азартным играм. Свою первую ставку в букмекерской конторе Сержан поставил, когда еще учился в университете. Говорит, стипендии не хватало и хотелось заработать легких денег. Начинал с небольшой суммы, сначала поставил 500 тенге, затем тысячу … закончилось все ставкой в 12 миллионов тенге, многочисленными кредитами, долгами, испорченными отношениями с родителями, женой и двумя детьми. Тогда мужчина решил обратиться к специалистам. И уже как два года Сержан не играет.

«Я сказал родным -маме папе чтобы не закрывали мои долги, я сам буду закрывать, я потихоньку работаю, сейчас слава богу все хорошо, налаживается, потребуется время. Сплю хорошо, в телефон не смотрю, а раньше смотрел кто звонил, потому что были долги-долги. Хотелось, чтобы правительство тоже включилось, организовали чтобы запретили азартные игры и букмекерские конторы«, — говорит Сержан.

Клинический психолог Майя Меркулова работает в центре, где оказывают помощь игроманам. Специалист говорит, с лудоманией к ней обращаются каждый день, правда, чаще зависимых за руку приводят родные, реже за лечением обращаются сами игроманы. Пристрастием к азартным играм страдают и подростки, и даже пенсионеры. Зачастую, говорит психолог, это люди с высшим образованием из хороших семей. Причем, не у всех, кто играет и ставит ставки проявляется лудомания. Это — болезнь, такая же как и алкоголизм.

«Лудомания приравнивается к расстройству личности, тоесть человек может впасть в такую сильную депрессию и жизнь свою закончить суицидом. Следует обратиться в реабилитационный центр, нужна изоляция, полная изоляция. Когда они к нам поступают они находятся в тяжелом состоянии, в туннельном я бы сказала, когда есть только одно желание отыграться«, — говорит Майя Меркулова, клинический психолог.

Причем, бывших лудоманов, как и наркоманов не бывает. Зависимые, после реабилитации, выходят в ремиссию. Но сорваться игроманы могут после 5, 10 и даже 15 лет лечения. По словам психолога, им требуется постоянная психологическая поддержка. Специалист говорит, следует обратить внимание на поведение человека, если он подолгу находится с телефоном, становится замкнутым, раздражительным, берет долги и кредиты, его «словно подменили», следует обратиться к сертифицированным специалистам. Во многих городах страны также есть клубы анонимных игроманов. Там, зависимые могут найти себе поддержку единомышленников.