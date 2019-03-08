Международный сайт Spartacus.gayguide, занимающийся организацией туризма для ЛГБТ-сообщества, опубликовал список самых безопасных и самых неблагоприятных стран для посещения секс-меньшинствами в 2019 году.

В опубликованном на сайте рейтинге Туркменистан занял 174-е место (-9 баллов). В числе аутсайдеров также Узбекистан (159-е место, -8 баллов). В этих странах законом предусмотрено уголовное преследование людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Примечательно, что Россию создатели рейтинга поставили на одну строчку с Узбекистаном. При этом для Чечни они отвели отдельное — последнее — место (197, -16).

Наиболее терпимыми к ЛГБТ в Центральной Азии признан Казахстан (83-е место, -1 балл). Далее идут Кыргызстан (95, -2) и Таджикистан (110, -4).

Самыми безопасными странами в мире для посещения геями признаны Канада (+10), Португалия (+10) и Швеция (+10).