Родные заметили это слишком поздно. К прибытию «скорой помощи» ребенок был уже мертв.

На месте происшествия была обнаружена записка, оставленная мальчиком. В ней он обвиняет в своей смерти школьную учительницу.

С обстоятельствами ЧП разбирается полиция, готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по статье 105 часть 3 УК РК (доведение до самоубийства несовершеннолетнего).

Руководитель отдела образования Шардаринского района Акшагул Бердалиева сообщила, что в настоящий момент правоохранительные органы проводят следствие. Пока никакой информации по данному делу сообщить она не может, а делать какие-либо выводы тем более преждевременно.