Необходимая в домашнем обиходе кухонная утварь и мебель изготовлена из дерева. На необычной выставке представлены работы, сделанные руками осужденных.

Азизу Таиру всего 23 года. Парня приговорили к десяти годам заключения за особо тяжкое преступление в отношении несовершеннолетнего. Половину срока Азиз уже отбыл. За это время освоил специальность столяра, работает в деревообрабатывающей мастерской рядом с исправительной колонией.

Азиз Таир, осужденный:»Здесь обучаемся как изготавливать изделия из дерева. Заступаем на работу в 9 утра, рабочий день заканчивается в пять часов. Мне осталось еще пять лет. Мечтаю после отбытия срока помогать родителям, зарабатывать».

В ИЧ 167/2 открыт колледж. За колючей проволокой можно получить рабочие специальности: мастера по дереву, портного, газосварщика или электрика. Осужденные не только получают профессию, но зарабатывают.

Мырзагали Ескулов, начальник ИЧ 167/2:»Осужденным выплачивают заработную плату. Все условия созданы для того, чтобы они освоили профессию».

Руководство департамента уголовно-исполнительной системы Шымкента думает и о том, как заключенные будут адаптироваться после освобождения. Подписаны договоры с четырьмя профессиональными цехами.

Шаймерден Есенгаелдиев, заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы г. Шымкента: «75 процентов осужденных будут обеспечены работой. Это им необходимо. Ведь у многих есть семья, дети. После отбывания срока у каждого из них будет профессия. Так что без труда найдут работу по душе».

В исправительной колонии строгого режима ИЧ -167/2 содержится 700 человек. Все они осуждены за особо тяжкие преступления. Самому молодому 18 лет. Отбывает здесь наказание и 72-летний заключенный.