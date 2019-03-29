Казахстанцам, среди которых было трое детей, отказали в посадке на борт самолета в Стамбуле. Один из пассажиров пожаловался на турецкую авиакомпанию в Комитет гражданской авиации, однако ответа так и не дождался, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Как сообщили пресс-службе суда, действия Комитета гражданской авиации по игнорированию обращения гражданина судом признаны незаконными.

15 сентября 2018 года группа из пяти граждан Республики Казахстан, трое из которых несовершеннолетние дети, должны были вылететь из Стамбула в Астану. Однако, попасть на свой рейс они так и не смогли. Казахстанцы были вынуждены купить новые билеты на другой рейс. В тот же вечер они вылетели домой.

В октябре 2018 года житель столицы обратился с письменным заявлением в Комитет Гражданской авиации с просьбой назначить служебное расследование по инциденту и наложить штрафные санкции на авиакомпанию Turkish Airlines, которая грубо нарушила принятые правила авиаперевозок.

Не получив положительный ответ, житель столицы подал в суд о признании действий государственного органа по непредставлению мотивированного ответа незаконными.

Решением Есильского районного суда города Астаны исковые требования жителя столицы удовлетворены.

«Суд признал действия Комитета гражданской авиации Республики Казахстан незаконными, обязав устранить допущенные нарушения путем проведения более тщательной и объективной независимой проверки с целью выявления реальных причин отказа в посадке на борт авиалайнера группы граждан Республики Казахстан в составе пяти человек, в том числе, троих несовершеннолетних детей», — сообщила пресс-служба суда.

Решение вступило в законную силу.