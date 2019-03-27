Сегодня телефонное мошенничество настолько усовершенствовалось, что страдают даже опытные пользователи. Сейчас стали популярны ситуации, когда абоненты перезванивают на неизвестные номера. Последние оказываются платными, в результате чего с баланса человека списывается внушительное количество денег, сообщает AndroidLime.ru.

Пока люди пользуются мобильными телефонами, злоумышленники постоянно изобретают способы неправомерного получения денег. Ежемесячно появляются новые способы «разводов». Обычным сообщениям с просьбой «одолжить деньги другу» граждане уже не доверяют, задавая наводящие вопросы. Также мошенники опасаются пользоваться таким способом из-за угрозы наказания, потому что правоохранительные органы могут найти афериста.

Принцип мошенничества

Доказать вину злоумышленника гораздо сложнее, когда человек самостоятельно набирает платный номер. Принцип действия прост — запрограммированный робот набирает много номеров, совершая короткие звонки. Абонент не успевает поднять трубку и часто старается перезвонить на неизвестный номер. Вместо живого собеседника он слышит автоответчика, предлагающего прослушать рекламное объявление. За каждую секунду такого звонка списываются деньги.

Также популярная разновидность обмана, когда вместо робота отвечает живой человек, посыпающий собеседника оскорбления. Через несколько секунд звонок обрывается. Абонент желает перезвонить, чтобы высказать все обидчику. Если пользователь телефона успешно набирает неизвестный номер, через пару минут оказывается без денег на балансе. Обычно отвечает автоответчик с рекламой товаров или даже агентство юридической помощи.

В интернете встречаются примеры такой ситуации. Поступил звонок с неизвестного номера. Ответивший собеседник начал просить возвратить якобы заемные деньги. Попытки получить внятные объяснения быстро прерывались. После завершения разговора удалось найти номер в сети, однако информации было немного. Удалось лишь узнать регион покупки SIM-карты. Чтобы разобраться в ситуации, пришлось перезвонить. Вместо прежнего собеседника ответил представитель агентства юридической помощи населению. Стало понятно, что это — телефонное мошенничество. Звонок продолжался не более минуты, а с баланса телефона оператора были списаны деньги.

Мошенничество с неизвестными номерами

Мошенники достаточно изобретательны, поэтому придумывают новые способы обмана с платными номерами. Наглядный пример — на улице подходит человек, рассказывает выдуманную историю о необходимости совершения срочного звонка родственнику. Если «жертва» соглашается одолжить телефон, злоумышленник набирает платный номер подельника, стараясь поговорить как можно дольше. В результате с баланса списываются деньги.

Другой распространенный способ — номера в интернете. Некоторые пользователи хотят приобрести различные товары, и основное внимание уделяется привлекательным предложениям с низкими ценами. Рядом обычно располагается номер телефона. Когда пользователь совершает звонок, собеседник старается сделать разговор максимально продолжительным, уточняя различные детали потенциальной сделки. Через некоторое время злоумышленник сообщает, что желаемого товара временно нет в наличии, завершая звонок. После этого абонент замечает, что с его мобильного счета пропали деньги.

Платные номера — удел не только мелких мошенников. Ими пользуются крупные телевизионные каналы. Многие зрители видели программы, в которых ведущие предлагают вставить в неполное слово пропущенную буку и получить ценный приз. Для этого нужно просто позвонить на определенный номер. Задача кажется элементарной, и оттого — заманчивой. Зрители успешно перезванивают, терпеливо дожидаясь ответа оператора. Однако трубку не поднимают, а за время ожидания баланс стремительно уменьшается.

Профилактика мошенничества

Чтобы не отдавать собственные деньги злоумышленникам, рекомендуется никогда не перезванивать незнакомые номера. Если любопытство настолько велико, что хочется непременно узнать звонившего, можно воспользоваться специальными порталами в интернете, предоставляющими информацию о неизвестных номерах. Необходимо ввести подозрительный номер и нажать кнопку поиска. Вскоре на экране отобразятся подробные сведения. Здесь указывается регион регистрации SIM-карты, отзывы абонентов или предположительная принадлежность номера конкретному лицу. Также не рекомендуется давать звонить с вашего телефона незнакомым людям на улице. К сожалению, они часто оказываются мошенниками.

При описанных ситуациях рекомендуется сообщить о проблеме в правоохранительные органы и сотовому оператору. Возможно, полиция не будет рассматривать такие случаи, поскольку абонент самостоятельно набирает платный номер. Однако мобильный оператор должен принять необходимые меры, например, заблокировать недобросовестный платный номер.