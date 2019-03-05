В магазинах Шымкента неожиданно подорожал хлеб. В торговых точках города привычный «кирпичик» уже продают по 70 тенге за штуку. Хотя еще вчера цена за булку хлеба составляла 60 тенге.

С сегодняшнего утра хлеб в магазины Шымкента поставляют по завышенной цене. С наценкой предпринимателей его стоимость составила 70 тенге за хлебный «кирпич». Повышение цены на самый ходовой продукт, считают горожане, ударит по карману небогатых семей.

«Еще вчера я брал хлеб по 60 тенге, сейчас по 70. Для некоторых это, возможно, и не будет ощутимо, но если большая семья, многодетная или просто зарплата небольшая, то это будет накладно», — говорят жители.

Предыдущее подорожание, вспоминают в ассоциации хлебопеков «Нан», было в сентябре прошлого года. Его связали с подорожанием тарифов на топливо, ведь муку в шымкентские пекарни поставляют с севера страны. Теперь же цену повысили из-за скачка цены на муку.

Абдумалик Комекбаев, председатель ассоциации хлебопеков «НАН»: «Сегодня поднимаем цену потому, что подорожание муки составляет 1000 тенге за один мешок в 50 кг. По нашим расчетам, это уже составляет 60 тенге, плюс доставка до магазина и 70 тенге продажа с магазина».

За завышение цены выше 70 тенге за булку будут наказывать, рассказывают в городском акимате. Именно к ним, с просьбой поднять цену на хлеб, обратились пекари города. В связи с подорожанием муки, производство хлеба идет предпринимателям в убыток.

Подорожание — это всегда неприятно. Но пекарни не должны страдать от того, что поставщики муки повысили цену. Убыточное производство никому не нужно, а вот хлеб шымкентцам нужен. Третий миллионник страны обеспечивают хлебом порядка 40 пекарен. Каждый день местные жители потребляют 50 тонн хлеба.

Цену муки сдерживать пока не получается. Именно поэтому не исключено, что в этом году можно ожидать еще одно подорожание на хлеб.