В Туркестане стражи порядка в течение нескольких дней нашли и вернули гражданину Турции паспорт, который иностранец потерял на городской площади в дни празднования Наурыза.

Вчера в дежурную часть Туркестанского управления полиции обратился гражданин Турции, студент университета, сообщила Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Молодой мужчина сообщил, что 22 марта на городской площади потерял паспорт. Местные полицейские в течение нескольких суток нашли паспорт и вернули законному владельцу. Как пояснил сам иностранец, в случае утери паспорта, ему пришлось бы столкнуться с определенными проблемами, обращаться за помощью в посольство и ждать нескольких месяцев, пока полностью восстановят его документы.

22-летний Енес Хенки поблагодарил полицейских города Туркестана, которые помогли ему в безвыходной ситуации, ведь отсутствие документов могли принести иностранцу дополнительные расходы. Молодой человек выразил глубокое уважение к полицейским Туркестанской области и в частности сотрудникам отдела миграционной службы УП г. Туркестан.

В свою очередь, полицейские г. Туркестан посоветовали иностранцу в будущем быть более внимательным к сохранности своих документов и больше не терять их.