В Туркестанской области сотрудники полиции проверяли у водителя мотоцикла наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. Видео инцидента появилось в социальных сетях, передает Tengrinews.kz.

«Эти двое вполне серьезно требуют у водителя мотоцикла, МОТОЦИКЛА наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. Кто тут у нас в Фейсбуке от МВД в которой на днях начались реформы? Все происходит в Туркестанской области», — написал общественный деятель Мурат Абенов, разместивший видео. В свою очередь, в ДП по региону сообщили, что полицейских отстранили от занимаемых должностей за незнание Правил дорожного движения.

КАСЫМОВ УШЕЛ — "АНТИБИОТИКИ" ОСТАЛИСЬ …Новому министру МВД нужно в первую очередь избавлятся от таких полицейских.Эти двое вполне серьезно требуют у водителя мотоцикла, МОТОЦИКЛА наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. Кто тут у нас в Фейсбуке от МВД в которой на днях начались реформы? Все проиходит в Туркестанской области Опубликовано Муратом Абеновым Понедельник, 4 марта 2019 г.

«По данному факту в Департаменте полиции Туркестанской области назначили служебную проверку. По результатам проверки полицейские патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области отстранены от занимаемых должностей за незнание своих функциональных обязанностей и правил дорожного движения Республики Казахстан», — сообщили в ведомстве.