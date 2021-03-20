В каждой есть маски, градусник, антисептик, влажные салфетки, даже специальный пульсометр с помощью которого можно отследить состояние человека, передаёт Otyrar.kz

Наборы преимущественно раздавали малообеспеченным семьям, в которых уже есть переболевшие КВИ.

Всего раздали 1000 наборов. А сортировали содержимое по главному принципу: обеспечить людей самым необходимым.

Как пояснили в акимате духовной столицы, такой акцией здесь призывают горожан внимательнее относиться к своему здоровью.

«Даже если человек переболел вирусом, это не говорит, что нужно халатно относиться к своему здоровью. Надеемся, что эти наборы будут полезны людям. Во время такой ситуации с увеличением зараженных, нужно быть предельно внимательными», — пояснили в акимате Туркестана.

Жители говорят, что наборы пришлись кстати.

«Очень нужен был пульсометр, купить его не было денег. Вот теперь, буду контролировать свое здоровье и своих близких. Спасибо! А еще попрошу каждого — следите за своим здоровьем! Я знаю, что такое коронавирус — переболел им. Никому не пожелаю испытать такое», — рассказал житель Туркестана.

Представители акимата Туркестана призывают глав других регионов присоединиться к подобной акции и раздать медицинские коробки в своих областях, городах и аулах.