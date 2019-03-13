Полицейский города Шымкент отказался от взятки.

12 марта 2019 года в здании опорного пункта Каратауского РУП произошел факт «дачи взятки», который предусматривает наказание по статье 367 УК РК.

Временно неработающий житель города Шымкента для содействия за непривлечение к административной ответственности его супруги по статье 449 КоАП РК («Приставание в общественных местах») предпринял попытку дачи взятки в размере 10 тысяч тенге старшему лейтенанту полиции Каратауского РУП Туркееву Нуржану Кайратовичу.

Но полицейский от нее отказался, однако сам факт дачи денег на подкуп должностного лица был зарегистрирован. Теперь взяткодатель будет привлечен к ответственности, причем вместе с женой, которая приставала к прохожим в общественных местах.

По факту дачи взятки по статье 367 части 1 УК РК Управлением собственной безопасности Департамента полиции города Шымкент возбуждено уголовное дело, проводиться досудебное расследование.

Жанар Есенбекова