Начат второй этап работ по благоустройству реки Бадам.

Напомним, это уже вторая попытка облагородить берега крупной городской реки. Мы решили выяснить, что мешало шесть лет назад сделать все хорошо.

Второй этап по благоустройству двух берегов реки Бадам начался в 2014 году. За это время подрядчики успели забетонировать 5 километров берегов. По плану строительство должно было завершиться в 2016 году. Однако, из-за нехватки средств сроки сдачи объекта отодвинулись на неопределенное время. В этом году подрядчики приступили к освоению выделенных средств.

Умбетали Артыкбаев, представитель подрядчика: Мы забетонировали 5 км в районе нефтеперерабатывающего завода. Уже освоено 2 млрд 500 млн. тенге.

Напомним, первый этап строительства был завершен 6 лет назад. Тогда забетонировали и облагородили три км берегов от моста на выезде из Ташкента до населенного пункта Каратобе. Высадили газоны, деревья, установили красивые фонари. В этом году основной упор руководство города планирует сделать на бетонирование.

Ердаулет Избасаров, руководитель отдела управления строительства: Мы извлекли большой урок из первого этапа строительства. Потому что в местах, где гуляют люди, в итоге серьезно пострадали различные элементы благоустройства. Теперь наша задача немного иная.

Во время работ на набережной будет построено 7 плотин, которые защитят от наводнения. Кроме того, чрез реку построят 5 мостов. Подрядчик уверяет, работы завершит в срок. Главное, чтобы финансирование вовремя выделяли.