Пять млрд выделят на укрепление берегов Бадама, чтобы спасти населенные пункты

Водный объект уже давно стал источником тревоги для жителей. Последние годы край берега сильно осыпается и быстро подбирается к строениям и теперь угрожает 150 домам и хозпостройкам. Чтобы предотвратить обрушение, там начали строительные работы, передает OTYRAR со ссылкой на 24 kz.

Протяжённость реки Бадам по территории Шымкента – 45 километров. Из-за этого водного объекта покой потеряли жители сразу шести населённых пунктов. Жизнь на берегу реки им больше не кажется романтичной и прекрасной.

Стоя на краю пропасти, Асан Мустафаев боится, что его дом обрушится вниз. Мужчина вспоминает: в 90-х годах, когда он сюда заселился, река было далеко. А потом водный сосед стал подкрадываться стремительно, и с каждым годом отбирает все больше земли.

«Летом идут наводнения, таит снег в горах. Тогда поднимается. Конечно, страшно», — говорит Асан Мустафаев, житель г. Шымкента.

Из-за риска обрушения построек, специалисты уже окрестили реку «основной угрозой» для местного населения. Последние годы здесь постоянно меняли русло, чтобы отвести опасность. Теперь решено полностью укрепить берега – из бюджета выделили 5 миллиардов 100 миллионов тенге.

«Есть 6 опасных участков вдоль реки Бадам. Там бетонируют берега и основание, проводят механическую очистку. Мы пришли к такому решению, потому что там находятся под угрозой более 150 домов», — говорит Мейрамбек Оразымбет, руководитель отдела управления комфортной городской среды г. Шымкента.

Вся эта история давно на контроле у спасателей. Они знают здесь каждый опасный участок. Говорят, в настоящее время паводковая ситуация стабильная. Но всё может измениться в любой момент.

«В феврале-марте текущего года ожидается выпадение осадков больше нормы. Это, конечно, увеличивает риск наводнения города. В данный момент на территории города ведётся постоянный контроль над 10 гидротехническими сооружениями, 4 крупными реками и более 30 каналами», — говорит Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента.

Заполняемость водоёмов от 12 до 60%. И по данным специалистов, пока достаточно места чтобы принять паводки. А жители, соседствующие с Бадамом, с нетерпением ожидают результатов работ по укреплению берега. Ведь для них каждый дождливый день становится испытанием.