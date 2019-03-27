В Шымкенте для удобства граждан при поликлиниках работают аптеки, где состоящие на диспансерном учете могут получить бесплатные лекарства по рецепту врача.

При 13 государственных поликлиниках Шымкента открыты аптеки, где выдают бесплатные препараты
при поликлиниках открыты аптеки

Если раньше относящие к этой категории граждане получали препараты в частных аптеках, то с этого года в аптеках при государственных поликлиниках.При 13 государственных поликлиниках Шымкента открыты аптеки, где выдают бесплатные препараты
О том, что теперь лекарства можно забрать, не выходя из поликлиники, Александр Жихарев узнал от лечащего врача. Мужчина стоит на диспансерном учете в первой городской поликлинике. Здесь же заработала аптека. В ней отпускают бесплатные препараты.

При 13 государственных поликлиниках Шымкента открыты аптеки, где выдают бесплатные препараты
Александр Жихарев получил бесплатные лекарства в аптеке, открытой в поликлинике №1

Александр Жихарев, пациент:» У меня бронхит, да и сердечник я. В аптеке при поликлинике получил  бесплатные лекарства. Так удобно».

При 13 государственных поликлиниках Шымкента открыты аптеки, где выдают бесплатные препаратыЗаведующая отделением городской  поликлиники №1 Назым Жуматаева проверяет наличие препаратов. Если бесплатные препараты, которые выдаются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи закончились, то заявка отправляется в городское управление здравоохранения.Тем гражданам, кто состоит на диспансерном учете в аптеках, открытых с начала года при поликлиниках выдаются бесплатные лекарства. Все приходят и говорят, что стало удобно и экономит время».

В списке бесплатных лекарств: Адалимумаб, Азитромицин, Аторвастатин, Валсартан, Будесонид. Их выдают только тем, кто состоит на диспансерном учёте и проходит амбулаторное лечение. Строго по рецепту. Аптеки открыты при 13 государственных поликлиниках Шымкента.

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