При 13 государственных поликлиниках Шымкента открыты аптеки, где выдают бесплатные препараты

В Шымкенте для удобства граждан при поликлиниках работают аптеки, где состоящие на диспансерном учете могут получить бесплатные лекарства по рецепту врача.

Если раньше относящие к этой категории граждане получали препараты в частных аптеках, то с этого года в аптеках при государственных поликлиниках.

О том, что теперь лекарства можно забрать, не выходя из поликлиники, Александр Жихарев узнал от лечащего врача. Мужчина стоит на диспансерном учете в первой городской поликлинике. Здесь же заработала аптека. В ней отпускают бесплатные препараты.

Александр Жихарев, пациент:» У меня бронхит, да и сердечник я. В аптеке при поликлинике получил бесплатные лекарства. Так удобно».

Заведующая отделением городской поликлиники №1 Назым Жуматаева проверяет наличие препаратов. Если бесплатные препараты, которые выдаются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи закончились, то заявка отправляется в городское управление здравоохранения.Тем гражданам, кто состоит на диспансерном учете в аптеках, открытых с начала года при поликлиниках выдаются бесплатные лекарства. Все приходят и говорят, что стало удобно и экономит время».

В списке бесплатных лекарств: Адалимумаб, Азитромицин, Аторвастатин, Валсартан, Будесонид. Их выдают только тем, кто состоит на диспансерном учёте и проходит амбулаторное лечение. Строго по рецепту. Аптеки открыты при 13 государственных поликлиниках Шымкента.