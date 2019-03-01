Пришли на встречу с акимом Шымкента, ушли, получив работу

Два гражданина с ограниченными возможностями получили работу во время встречи с акимом Шымкента.

Сегодня аким третьего мегаполиса Г. Абдрахимов принял жителей города Шымкента по личным вопросам.

Жители, которые пришли на прием, поделились с акимом города проблемами, которые их волнуют.

Если одних интересует строительство дорог, то другие пришли на встречу с коммунальными вопросами, а третьи по поводу постоянной работы.

Выслушав граждан, аким города отметил, что все обращения будут находиться на контроле, по ним уже ведется соответствующая работа.

А вопрос двух горожан решился сразу, еще в ходе приема. Их трудоустроили. Так, один теперь будет работать юристом ТОО «Куатжылуорталык-3», второй – планировавший устроиться на госслужбу, будет принят на работу по результатам конкурса.