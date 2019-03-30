Сегодня в службе центральных коммуникации состоялся брифинг с участием Председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК – Главного государственного санитарного врача РК Жандарбека Бекшина об эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью.

По данным Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле ведомства и все необходимые меры принимаются в полном объеме.

«С 1 апреля 2019 года в Республике Казахстан начнется дополнительная иммунизация населения. Будут вакцинироваться дети, достигшие возраста 9 месяцев, лица до 30 лет с неизвестным прививочным статусом, ранее не привитые и не переболевшие корью, привитые 5 и более лет назад одной прививкой против кори в очагах инфекции, а также медицинские работники, которые также подлежат вакцинации по эпидемиологическим показаниям, так как у этой группы населения высок риск инфицирования из-за частых контактов с потенциальными больными корью», — сказал Жандарбек Бекшин.

Для вакцинации будет использована комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП). Вакцина произведена компанией «Серум институт оф Индия» (Индия), качество, которой гарантировано ВОЗ. Следует отметить что, данная вакцина успешно используется более чем в 70 стран мира, в том числе и в Казахстане на протяжении последних 10 лет. На текущий год закуплена Единым дистрибьютором – ТОО «СК-Фармация» за счет средств республиканского бюджета 651,5 тыс. доз на сумму 788,4 млн. тенге (цена 1 дозы примерно составляет 1209 тенге). На сегодня вакцина поступила во все регионы страны.

Главный государственный санитарный врач страны отметил, что вакцинация для населения проводится бесплатно, для получения прививки необходимо обратиться в прикрепленную территориальную поликлинику.

«Комитетом охраны общественного здоровья проводится ежедневный мониторинг ситуации по заболеваемости корью. С 1 января 2019 года по настоящее время зарегистрировано 4670 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет 3350 случаев (71,2%). Регистрация кори отмечается во всех регионах республики, в 5-и регионах заболеваемость имеет вспышечный характер — г. Нур-Султан (с января т. г. — 1342 случая), а также в гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская и Туркестанская области, в которых зарегистрировано от 84 в г. Алматы до 700 случаев в г. Шымкент. На сегодняшний день по республике на лечении находится 74 больных, из них 19 больных в г. Нур-Султан», — отметил спикер.

Жандарбек Бекшин подчеркнул, что в Республике Казахстан заболеваемость корью преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют более 60,2 % (2815), дети не привиты не достигшие прививочного возраста (младше 12 месяцев) – 54%, в том числе по причине медицинских отводов (острые и обострение хронических заболеваний, онкологические заболевания, тяжелые прогрессирующие болезни центральной нервной системы) – 32% (903), отказов от вакцинации –13,9 % (391). Также распространению инфекции способствовало наличие непривитых лиц, в том числе будущих мам, которые пропустили вакцинацию в конце 80-ых и в начале 90-ых, в связи с отсутствием вакцины. На сегодня по эпидемиологическим показаниям привито более 10 тысяч человек.

Напомним, что рост заболеваемости в Казахстане произошел в конце 2018 года на фоне вспышки кори в странах Европейского региона, где отмечается осложнение ситуации по заболеваемости корью и поскольку со многими государствами поддерживаются деловые и туристические отношения. Генотирование вирусов кори, циркулирующих в Казахстане показало циркуляцию штаммов D8 и В3, аналогичных европейским. При этом, в генотипе В3 установлены генетические линии Dublin, а также линии Kabul, характеризующиеся высокой агрессивностью, патогенностью и заразностью и раннее не имевших регистрации в стране.

Вирус кори очень легко передается воздушно-капельным путем, причем жизнеспособные частицы способны задерживаться в воздухе до двух часов после того, как их носитель покинул помещение. Корь способна передаваться другим людям за четыре дня до появления высыпаний и до четырех дней после. Из-за этого зараженный человек продолжает распространять вирус, не имея никаких симптомов кори и не зная о своем состоянии. Люди продолжают вести обычный образ жизни. Они ходят на работу, в школу, в магазины, ездят в маршрутках и метро, контактируя с новыми жертвами. Не вакцинированные люди после вдыхания вируса заболевают с вероятностью 90%.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию по вирусным инфекциям, в том числе по кори, рекомендуем мамам с маленькими детьми, а также всем лицам, которые не получили профилактическую прививку по различным причинам (состоянию здоровья ребенка, недостижению прививочного возраста, отказу от вакцинации и прочее), лучше отказаться от посещения мест массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, ЦОН и т.д.) до стабилизации эпидситуации по кори»,- рекомендовал Жандабек Бекшин.

Необходимо помнить, что единственной эффективной мерой защиты от кори является вакцинация. В случае появления симптомов таких как повышение температуры тела, катаральные явления (кашель, насморк, боли в горле) и высыпаниями на теле необходимо обратиться к врачу с целью своевременной диагностики и лечения и недопущения осложнений.

Следует помить, что Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Обращаем внимание

Кроме того, при планировании выездов, путешествий, гражданам рекомендуется узнавать эпидемиологическую ситуацию по инфекциям в стране, куда планируется выезд и принять меры защиты, а в случае кори – это вакцинация.

Учитывая, сезон регистрации гриппа и других респираторных вирусных инфекций и ситуацию по кори, в медицинских организациях усилены противоэпидемические мероприятия и дезинфекционный режим (ограничение посещения больных, масочный режим, режим кварцевания, воздухообмена). Медицинские организации обеспечены достаточным количеством лекарственных средств для лечения больных. Во всех регионах республики работают территориальные штабы по профилактике инфекционных заболеваний.

Также для своевременного выявления больных проводится медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с больным. Кроме того, оказывается поддержка со стороны неправительственных организаций (Общественное объединение «Вакцинология», Общество педиатров, Общество инфекционистов) в части социальной мобилизации населения, т.е. обучение населения мерам профилактики вакциноуправляемых инфекций, популяризации вакцинации и организации бесплатной консультативной помощи посредством организации горячей линии (88000700830).

Напомним, учитывая ситуацию по кори в Европейском регионе, в июне 2018 года постановлением Главного государственного санитарного врача РК усилены противоэпидемические мероприятия. Территориальным департаментам Комитета охраны общественного здоровья и управлениям здравоохранения даны поручения об усилении противоэпидемических мероприятий по кори и принятия мер по повышению настороженности к кори.