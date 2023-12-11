Заболевших корью детей изолировали в холодной комнате без окон и санузла

В школе-интернате №4 Туркестанской области, для детей с особыми потребностями, обучаются 133 ребенка. Недавно здесь произошла вспышка кори. Недолго думая троих заболевших решили изолировать, в холодной комнате без окон, туалета и умывальника. Это выяснила представитель центра по правам человека.

«Трое детей в маленьком помещении. Из них двое – в грязной, холодной комнате, без условий, с грязной кроватью. Ещё один ребенок – в так называемой пристройке к этой комнате», — говорит Салтанат Турсынбекова, руководитель национального центра по правам человека.

По словам руководства центра, они изолировали детей, чтобы предотвратить распространение заболевания. Только после проверки в помещении провели уборку, застелили пол ковром. На всякий случай подготовили дополнительное помещение.

«Сейчас пишут, что там не было никаких условий для них. Это случилось неожиданно, за пару часов. Потом этих детей забрали. Сейчас вы можете посмотреть изолятор. Созданы все условия. В связи с ростом заболеваемости гриппом мы подготовили и второе помещение», — говорит Жаухар Еркебекова, заместитель директора по учебной части специализированной школы-интерната №4 Туркестанской области.

Прокуратура начала расследование по этому факту. Детей, заболевших корью, родители забрали домой.