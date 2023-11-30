Лекарств нет, от кори спасет только вакцинация — врачи

Эпидемиологическая ситуация по кори в Казахстане усложнилась.

30 детей с находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии, половина из них малыши до года. Казахстан дополнительно закупил 1,5 млн доз вакцины против кори. В целях стабилизации ситуации планируется привить более 600 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

В поликлинику Казибай Манасова пришла с младшим сыном с одной целью — привить ребёнка от кори. Она считает, что только так может оградить детей от опасной инфекции. Перед иммунизацией — обязательный осмотр педиатра. Если нет повышенной температуры и противопоказаний, ребенка отправляют в прививочный кабинет.

Казибай Манасова, жительница г. Шымкента:

«До этого я была антиваксером и была против вакцинации. Однако, эпидситуация по кори в стране ухудшается с каждым днем. Поэтому я решила защитить своего ребенка и оградить его от болезни»

По последним данным, в Казахстане корью заболели больше 17 тысяч детей — 30 из них находятся в реанимации. Самые высокие показатели по стране фиксируются в Шымкенте.

Большинство заболевших, как оказалось, были не вакцинированы.

Между тем, количество тех, кто отказывается прививать детей, растёт из года в год, говорят санврачи. Этот фактор усугубляет ситуацию с болезнью, у которой тяжелые осложнения вплоть до поражения дыхательной системы, ларингита, отита, пневмонии, потери зрения и слуха.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкента:

«В Шымкенте в 85% корью болеют дети. 48% родителей отказались от вакцинации, количество тех детей, которые не достигли возраста вакцинации 15%, около 10% детей не были вакцинированы по медицинским противопоказаниям. Дети болеют, потому что они не получили вакцину против кори»

Корь — вирус, передающийся воздушно-капельным путём. Он в 6 раз передается быстрее, чем грипп. Симптомы кори похожи на ОРВИ. Кашель, температура и сыпь появляются только на 4-й день заболевания. Лекарств от кори не существует, единственный способ защититься — вакцинация.

Тиллай Тамаева, врач-иммунолог поликлиники №2 г. Шымкента:

«Мы сейчас всем объясняем, что единственный способ защититься от кори это — вакцинация. Если хотите предотвратить вирусную инфекцию или же не допустить осложнения болезни, то обязательно нужно вакцинироваться. Сейчас в Шымкенте вакцины достаточно, можно привиться в поликлиниках»

В Казахстане внеплановая вакцинация детей против кори началась в начале ноября. Для Шымкента закуплено около 34 тысяч доз вакцины. Медики отмечают, что наряду с дополнительной иммунизацией, прививки по графику ставят и детям старшего возраста. Внеплановая вакцинация малышей продлится до тех пор, пока эпидситуация в стране не улучшится.