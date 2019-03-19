С жалобами на бывших мужей в «Нур Отан» обратились жительницы Шымкента.

По словам женщин, экс-супруги не хотят финансово помогать детям и скрывают свои доходы, чтобы избежать выплаты алиментов. Сегодня в филиале партии провели день открытых дверей, специалисты выслушали жалобы 40 человек.

Прокуроры, полицейские и сотрудники департамента юстиции, консультировавшие женщин, пообещали взять их обращения на особый контроль. Злостных неплательщиков алиментов обещают наказать по закону. Прием в Нур отане продлится до самого вечера 19 марта.

Напомним, что прием в здании филиала НДП «Нур Отан» (Г.Шымкент, ул.Бейбитшилик, 3) ведут представители Департамента юстиции, прокуратуры, а также Региональная палата частных судебных исполнителей объявляют «День открытых дверей». Акция посвящена проблеме взыскания алиментов. На прием приглашаются взыскатели алиментов, а также все, кого интересуют вопросы по данной проблематике.