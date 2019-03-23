Сегодня состоится первый рабочий визит нового президента Касым-Жомарта Токаева в Шымкент.

Глава государства посетит административно-деловой центр г. Шымкента, где встретится с жителями, а также ознакомится с макетами Shymkent city, нового терминала аэропорта, с ходом благоустройства набережной реки Кошкарата, исторической Цитадели древнего Шымкента, строительством мкр.Туран в северной части города.

Также посетит текстильную фабрику «Azala Textile», где главе государства презентуют проекты по развитию легкой промышленности в третьем мегаполисе.

В графике посещений главой РК — новый медицинский центр «Медикер».