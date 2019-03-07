Как определить пробу золота, как удостовериться, что указанное на клейме соответствует действительности? На все эти вопросы вам дадут ответ в пробирочной оценочной палате “Standard.

Завтра в стране будут отмечать всему любимый женский праздник. В день восьмого марта представительница прекрасного пола будут получать цветы и долгожданные подарки. Традиционным презентом возможно станут и ювелирные украшения. Только вот на сколько заявленная на них проба соответствует действительному содержанию знают специалисты Пробирной оценочной палаты Шымкента.

Шымкент стал не только третьим миллионником страны, но и по праву третьим городом Казахстана, который имеет индивидуальное клеймо, которое может ставить на законном основании на золотые изделия. Как найти его на украшении? Ищите тройку рядом с головой барса и не ошибетесь.

Рассказывает Акнур Шеримбетова, директор пробирочной оценочной палаты “Standard”: Клеймо ставится во внутренней стороны изделия, и только в том случае его пломбируют специальной веревочкой с пломбой, если изделие очень тонкое или хрупкое. А во всех остальных случаях клеймо ставиться согласно законодательству и установленным правилам”.

Пробирная оценочная палата Шымкента предоставляет услуги по экспертизе, пробированию, клеймению и оценке ювелирных изделий и драгоценных камней с помощью инновационных услуг и качественного сервиса. Уникальное оборудование позволяет сделать диагностику самого высокого уровня. И каждый казахстанец, юридическое или физическое лицо может проверить ювелирные изделия, которые по сути являются объектом денежных вложений, на соответствие качеству.

Акнур Шеримбетова, директор пробирочной оценочной палаты “Standard”: Пробирочная палата работает с 2017 года. Она полностью осуществляет свою деятельность, направленную на клеймение, пробирование изделий из драгоценных металлов на их соответствие”.

По закону реализация изделий из драгоценных металлов без казахстанской пробы запрещена. Но все знают о том, что на наших рынках это правило нарушается сплошь и рядом. Так что нет ничего удивительного в том, что на поверку изделия помеченные высшей пробой оказываются сделаны из самого дешевого золота. Так что покупая товар на рынке, не стесняйтесь потребовать заключение экспертов. А поможет вам установить истину пробирочная палата “Standard” .

Она находится по адресу: г. Шымкент, проспект Кунаева, 3 б,

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