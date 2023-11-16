Жители поселка Абай выступили против золотодобывающего предприятия

Скандал разгорелся в Туркестанской области. Жители поселка Абай выступают против добычи золота недалеко от их аулов. Они боятся потерять пастбища и лишиться красивой природы края. Беспокоятся, что воду в реке подрядчики отравят ртутью, когда будут промывать золото.

Карсакбай Бейсеуов, житель села Абай: «Подрядчики планируют добывать золото в 10-15 метрах от села. Это очень близко к нашему поселку. Там есть река, мы скот поим водой из этой реки. У нас в селе также нет воды, поэтому, иногда, этой водой сами пользуемся. Что теперь будет?»

Алишер Сатымбеков, житель села Абай: «Они могут вырыть яму шириной до ста метров. После работ копателей уровень воды может уменьшиться».

По словам местных жителей, ранее в соседнем селе также добывали золото и работы для них обернулись головной болью. Сельчане ссылаются на то, что сегодня там, где еще пару лет назад бежал ручей, вырыт глубокий карьер. Золотодобывающее предприятие должно было рекультивировать землю, но так и не сделало этого.

Прошлый опыт с недобросовестным подрядчиком на этот раз не повторится, говорят в частной компании. Мол, у них есть соответствующие документы и работы будут вестись на 10 гектарах земли.

Назипа Мамыкова, директор подрядной организации: «Копаем примерно на 10-17 метров в глубину. Площадь составит 400-500 метров. Посмотрим, есть золото или нет. После работ, мы наведем порядок на этой территории».

Местные власти, в свою очередь, говорят, что у них нет согласия с золотодобывающим предприятием. О том, что подрядчик может оказаться недобросовестным, говорят и в департаменте экологии.

Казыбай Шора, главный специалист департамента экологии Туркестанской области: «У подрядной организации были проблемы, у них происходили незаконные аварийные ситуации на предприятии. То есть, по информации о разливе сточных вод на других раскопанных местах вдоль реки, департамент, в пределах своей компетенции, предприняли в отношении ТОО «Аурус» административную ответственность. Наложен административный штраф в размере 350 тысяч тенге».

Словам чиновников местные жители не доверяют. Сельчане планируют собрать подписи и отправить заявление в Астану.