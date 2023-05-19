Жительницы Шымкента понесли убытки, желая заказать «дешёвое» золото

«Золото из-за границы по низкой цене». Именно этим предложением в своем профиле в Инстаграм заманивал клиентов 39-летний житель Туркестанской области.

Кроме того, доверчивых граждан он привлекал ежедневными публикациями фото ювелирных украшений и ложными положительными отзывами под ними.

В полицию Шымкента с похожими заявлениями об интернет-мошенничестве обратились три женщины. Со слов потерпевших, злоумышленник обещал привезти из другой страны золотые изделия за 15 тысяч тенге за один грамм. Каждая из женщин заказала несколько драгоценных украшений и сделала предоплату. Спустя время, они обнаружили, что контакт, с которым велась переписка, заблокировал их номера. Общая сумма ущерба составила свыше 1 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили пострадавших, проверили их денежные переводы. Принятыми мерами подозреваемого задержали на территории Туркестанской области.

«По указанным фактам в настоящее время управлением полиции Абайского района проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса “мошенничество”. В отношении подозреваемого судом принята мера в виде подписки о невыезде”, — рассказал следователь Мардан Шарипбаев.

Полицейский также отметил, что число потерпевших от мошеннических действий мужчины может возрасти, и призвал граждан не доверять непроверенным или сомнительным онлайн-продавцам и совершать покупки только в надежных интернет-магазинах.