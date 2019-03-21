Шымкентские полицейские нашли потерявшихся двух малышей.

19 марта 2019 года сотрудники 883 экипажа Полка патрульной полиции ДП г. Шымкент- капитан полиции Азизов Бакытжан, старший сержант полиции Нарбаев Азамат, младший сержант полиции Есалиев Ерсултан и младший сержант полиции Мейрханов Нурсултан — нашли потерявшихся воспитанников одного из детских садов города Шымкент и передали их родителям и воспитателям.

Родители малышей и воспитатели детского сада выразили свою благодарность сотрудникам полиции.

Жанар Есенбекова