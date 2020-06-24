Сотрудники полиции Шымкента помогли трехлетней девочке найти родителей на рынке, передает Otyrar.KZ.

19 июня сотрудники полка патрульной полиции несли службу по обеспечению общественной безопасности на пересечении улиц Толе би и Адырбекова.

В это время они заметили девочку примерно трех лет, которая одна шла по тротуару. Сотрудники полиции подошли к девочке и попытались разузнать где ее родители.

Быстро проинформировав дежурную часть полиции, стражи порядка обратились к администрации рынка, расположенного на территории, и попросили сообщить по громкоговорителю о пропавшей девочке.

В результате нашлась старшая сестра. Позже за ними пришел отец и поблагодарил полицейских за бдительность и оперативные действия.