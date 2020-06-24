нашли ребенка

Сотрудники полиции Шымкента помогли трехлетней девочке найти родителей на рынке, передает Otyrar.KZ.

19 июня сотрудники полка патрульной полиции несли службу по обеспечению общественной безопасности на пересечении улиц Толе би и Адырбекова.

В это время они заметили девочку примерно трех лет, которая одна шла по тротуару. Сотрудники полиции подошли к девочке и попытались разузнать где ее родители.

Быстро проинформировав дежурную часть полиции, стражи порядка обратились к администрации рынка, расположенного на территории, и попросили сообщить по громкоговорителю о пропавшей девочке.

В результате нашлась старшая сестра. Позже за ними пришел отец и поблагодарил полицейских за бдительность и оперативные действия.

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