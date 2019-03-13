В Комитете по статистике Министерства нацэкономики рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2018 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По предварительным данным, в 2018 году из Казахстана выбыли 41 894 человека. Большая часть из них переехали в страны СНГ — 37 754 человека. Чаще всего в другие регионы страны убывали жители Восточно-Казахстанской — 6 272, Костанайской — 6 057, Карагандинской областей — 5 664 человека.

Больше всего казахстанцев уехало в Россию — 36 796 человек, Германию — 2 691 человек, в Беларусь — 343 человека и в США — 339 человек. Прибыло в страну 12 785 человек.

Больше всего людей прибыло в Алматинскую — 1 814 человек. В сам Алматы за год прибыли 1 447 человек. Также в Мангистаускую область прибыл 1 621 человек.

Переезжали в Казахстан чаще всего жители Узбекистана — 4 407, России — 3 903, Китая — 1 366 и Кыргызстана — 500. Положительной динамикой по прибытию отметились Мангистауская — +1 118 и Алматинская области — +539 человек, а также Шымкент, где сальдо миграции составило +391 человек.

В Астану из других стран за год переехали 679 человек, уехали в другие страны 1 952 человека. В Алматы прибыло — 1 447, уехало — 3 543 человека. Миграцией населения называют передвижение людей через границы тех или иных регионов с переменой места жительства Общая численность населения страны с начала 2018 года по 1 января 2019 года увеличилась на 238 323 человека.

Напомним, число выбывших из Казахстана граждан страны в 2017 году составило 35 680 человек, в 2016 году — 32 930 человек.