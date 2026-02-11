Казахстан притягивает: миграционный баланс ушёл в плюс

Об этом свидетельствуют данные бюро национальной статистики. В прошлом году в республику приехали более 23,5 тысячи человек, тогда как выехали за её пределы около 7,5 тысяч.

Число въехавших сократилось почти на 20%, но эмиграция снизилась более чем на треть. Эксперты отмечают, несмотря на существующие экономические вызовы, Казахстан всё чаще становится точкой притяжения для специалистов из разных стран.

Основной миграционный поток Казахстана по-прежнему связан со странами СНГ, именно на эти государства приходится большая часть как прибывающих, так и выбывающих из страны.

«Если доля прибывших из стран содружества в прошлом году заняла 81,8%, то доля выбывших в эти страны составила 71,8%. Если говорить о внутренней миграции, в основном казахстанцы переезжают в крупные города, такие как Астана, Алматы, Шымкент, а также Алматинская область», — Жазира Мараткызы, пресс-секретарь бюро национальной статистики АСПиР РК.

Среди прибывших преобладают люди казахской национальности, тогда как страну чаще покидают представители как казахской, так и русской национальностей. Социологи отмечают, это, как правило, связано со стремлением воссоединиться с семьей или переехать на историческую родину. При этом положительное миграционное сальдо говорит о том, что люди осознанно выбирают жизнь в Казахстане, отмечаю в стране привлекательные условия.

«Несмотря на экономические сложности в стране, у нас создаются условия для работы. У нас, возможно, лучше, чем в странах других СНГ цифровизация. У нас сейчас настолько все услуги оцифрованы, что мы, не выходя из дома, платим, получаем документы и так далее. И другие, возможно, какие-то также факторы, которые мы, живущие здесь у себя в стране, возможно, недооцениваем. А люди, желающие приехать в Казахстан, они это видят, они это ценят, поэтому приезжают сюда, к нам в страну», — Айжан Шабденова, PHD ПО социологии, ассоциированный профессор кафедры социологии и социальной работы КАЗнУ им.Аль-Фараби.

Внутри страны казахстанцы стали активнее менять место жительства. В прошлом году межрегиональная миграция выросла почти на 14%. Основные причины переезда, говорят социологи, поиск работы, более высокой заработной платы и комфортных условий жизни. Туда, где есть рабочие места, переезжает трудоспособное население.

«Если текущая ситуация сохранится в мире, в стране, то сальто эмиграции будет положительное дальше. Мы не знаем, что в будущем будет, поэтому она может поменяться. Положительное сальто лучше, конечно, так как это трудовые ресурсы, населения у нас мало, и поэтому ресурсы нам необходимы«, — Кайыр Рысбаев, демограф, социолог.

Положительное сальдо миграции Казахстан показывает уже несколько лет подряд. Для страны с невысокой плотностью населения приток мигрантов, особенно высококвалифицированных специалистов, которые живут, работают и платят налоги, важный ресурс, который напрямую влияет на развитие экономики страны.