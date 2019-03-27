Все мы отлично знаем, что сахара в рационе не должно быть много. Но знаете ли вы, что сахар – это не только конфеты и пирожные.

Врачи предупреждают, сегодня настоящими «сахарными бомбами» могут оказаться продукты, на первый взгляд абсолютно безвредные. Например, 1 литр сладкой газировки содержит в себе 26 чайных ложек сахара. А всего лишь один её стакан по содержанию калорий сопоставим с полноценным обедом.

Суточная норма потребления сахара не должна превышать семи ложек сахара для женщин и девяти ложек для мужчин. Помните об этом и будьте здоровы!