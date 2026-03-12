Налог на сладкие напитки и обучение врачей станут частью плана против ожирения

В Астане стартовала миссия экспертов ВОЗ, посвященная реализации плана ускоренных действий по борьбе с ожирением в Казахстане.

Мероприятие направлено на создание национальной «Дорожной карты», которая интегрирует современные методы профилактики и лечения избыточной массы тела в систему первичной медико-санитарной помощи.

По данным исследования STEPS 2024, 58% взрослого населения Казахстана имеют избыточный вес, а 22,4% страдают клинической формой ожирения.

Среди детей 6–9 лет избыточная масса тела отмечена у 20,6%, ожирение — у 6,6% (COSI 2020).

«Ожирение — это не просто медицинская проблема, а глобальный вызов общественному здравоохранению и экономике, требующий единой национальной политики ускоренных действий», — подчеркнула вице-министр здравоохранения РК Алия Рустемова.

«Наша задача — адаптировать проверенные международные инструменты под приоритеты Казахстана, фокусируясь на здоровом питании, налоговой политике и доступности медицинской помощи».

Представитель ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла отметил: «Мы вместе с партнёрами выстраиваем всесторонний подход: от снижения доступности сладких напитков и защиты детей от агрессивного маркетинга до обучения врачей и внедрения современных методов лечения. Цель — существенно уменьшить распространенность ожирения и связанных с ним заболеваний».

В план действий входят: введение налогов на сахаросодержащие напитки, ограничение детского маркетинга вредных продуктов, фронтальная маркировка упаковок и обучение врачей методам «кратких вмешательств» для раннего выявления рисков ожирения.

Итог миссии — утверждение практической «Дорожной карты» с четкими сроками и зонами ответственности.

Ожидается, что реализация плана до 2030 года создаст устойчивую пищевую среду и эффективную систему профилактики, укрепляющую здоровье населения.