Сотрудники Университета Дьюка в США провели исследование и выдвинули гипотезу, объясняющую известный всем стареющим людям феномен — время с возрастом начинает лететь быстрее. По их версии, это происходит из-за того, что по мере развития мозга, его износа и старения в день мы обрабатываем меньшее количество информации, чем в молодом возрасте, пишет Naked Science.

«Люди часто удивляются тому, как много они помнят в те дни, которые, казалось, длились вечно в их юности. Однако, согласно результатам нашей работы, дело не в том, что их переживания были намного глубже или более значимыми, просто они обрабатывались гораздо быстрее», — заявил ведущий автор исследования Адриан Бежан в статье, опубликованной в журнале European Review.

По его словам, по мере того как пучки нервов и нейронов, которые составляют наш мозг, развиваются в своем размере и сложности, электрические сигналы, которые кодируют сенсорные данные, проходят более длинные пути. Размер тела также увеличивается, физически удлиняя нервы, которые предоставляют мозгу информацию на обработку.

Нервные волокна считаются хорошими проводниками электричества, но они неидеальны: дополнительное белое вещество замедляет передачу данных. Еще одну важную роль играет износ тела, утверждает исследователь. По мере старения нейронных путей они также деградируют, что еще больше ослабляет их способность передавать информацию. Совокупность этих двух факторов замедляет способность нашего мозга транспортировать и, следовательно, обрабатывать данные.

По словам Бежана, одним из очевидных признаков снижения скорости обработки с возрастом может считаться тот факт, что дети, как правило, чаще двигают глазами, чем взрослые. Дело не в том, что они более энергичны или имеют более короткие интервалы внимания — молодой мозг быстрее поглощает, обрабатывает и интегрирует новую информацию, а это означает, что им нужно меньше времени, чтобы сосредоточиться на том или ином объекте.

Пожилые люди, согласно результатам исследования, в основном фиксируют меньше новых изображений и образов за тот же период времени, чем молодые, из-за процессов, описанных выше. Это и дает ощущение, что время проходит быстрее. Объективное время и время, воспринимаемое человеческим разумом, — не одно и то же, говорится в статье, поскольку наш мозг, как правило, отслеживает время по количеству новой информации, которую он получает.

«Человеческий разум ощущает изменение времени, когда меняются воспринимаемые образы. Настоящее отличается от прошлого, потому что умственное восприятие изменилось, а не потому что прозвенел таймер на часах. Дни, казалось, длились дольше в вашей юности, потому что молодой ум получает больше образов в течение одного дня, чем тот же ум в старости», — объясняет ученый.