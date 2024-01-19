На час назад переведут время в Шымкенте 1 марта

В Казахстане установят единый часовой пояс, передает OTYRAR.

В ночь с 29 февраля на 1 марта Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области и области Абай, Жетісу, Ұлытау переведут время на час назад, заявили специалисты. Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5 часовой пояс (UTC +5)

Отметим, единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс.

В нее вошли представители научных институтов, медицинских вузов, центральных и местных государственных органов, депутаты парламента и др.

В течение прошлого года члены рабочей группы, представляющие различные направления, такие как медицина, физиология, география, метрология и другие,

изучали вопрос установления благоприятного часового пояса на территории Казахстана.

Участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут

использовать время, наиболее близкое к

естественному (природному).

При этом рабочей группой был изучен международной опыт, в ходе чего установлено, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

Эксперты также отметили как положительный факт, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов

нашей страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.