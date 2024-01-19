На час назад переведут время в Шымкенте 1 марта

В Казахстане установят единый часовой пояс, передает OTYRAR.
В ночь с 29 февраля на 1 марта Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области и области Абай, Жетісу, Ұлытау переведут время на час назад, заявили специалисты. Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5 часовой пояс (UTC +5)
Отметим, единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.
Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс.
В нее вошли представители научных институтов, медицинских вузов, центральных и местных государственных органов, депутаты парламента и др.
В течение прошлого года члены рабочей группы, представляющие различные направления, такие как медицина, физиология, география, метрология и другие,
изучали вопрос установления благоприятного часового пояса на территории Казахстана.
Участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут
использовать время, наиболее близкое к
естественному (природному).
При этом рабочей группой был изучен международной опыт, в ходе чего установлено, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.
Эксперты также отметили как положительный факт, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов
нашей страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.
Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.