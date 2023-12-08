Перевести стрелки: казахстанцам предложили перевести время на час назад

Единый часовой пояс предложили установить казахстанцам ученые.

Предложение озвучили на заключительном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам исчисления времени в Казахстане.

Депутат мажилиса Абиль Еркин озвучил плюсы таких перемен: «Жители Астаны, Алматы, Шымкента и Костаная, будем передвигать стрелки на час назад, и как итог, будем просыпаться на час позже. Западные регионы трогать не будем»,- заявил он.

Сейчас в Казахстане действуют два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, за исключением западных регионов, подчинена зоне времени UTC+6.

По мнению ученых, текущий часовой пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что негативно сказывается на биологических ритмах и здоровье человека.

По мнению заведующего кафедрой нормальной физиологии Медицинского университета «Астана» Курейш Хамчиева, опережение естественного хода времени способствует появлению хронической усталости и возникновению болезней.

«Десинхроноз, то, что сейчас происходит во многих регионах, то есть рассогласование биологических ритмов, является причиной длительной повышенной усталости, депрессии, бессонницы, снижения работоспособности. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Циркадные или биологические ритмы – это неотъемлемая часть нашей жизни и противостоять этим циркадным стрессам крайне сложно. Поэтому необходимо синхронизировать природные ритмы населения всей республики», – отметил он.

Эксперты также подчеркивают, что, помимо положительного воздействия на здоровье, введение единого часового пояса позволит преодолеть временные различия между жителями различных регионов страны.

Это улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, создаст благоприятные условия для бизнеса, а также усилит взаимодействие между государственными органами и экстренными службами.