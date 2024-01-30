Официально: с 1 марта в Шымкенте переведут время на час назад

В правительстве вышло официальное постановление о переводе местного времени на час назад в ночь с 29 февраля на 1 марта передает OTYRAR.

Временные изменения коснутся: Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетысу и Улытау.

Решение о переходе на один часовой пояс по всей стране было принято после того, как специалисты заявили о том, что жители ряда городов с часовым поясом UTC+5 более подвержены онкозаболеваниям и апатии, так как они живут с опережением географического времени. Ранее в Казахстане действовали два часовых пояса UTC+5 и UTC+6.