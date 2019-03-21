Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области, на встречу Наурыза пришел с внучкой

Во время празднования Наурыза в Туркестане, журналистам телекомпании «Отырар» удалось поговорить с Умирзаком Шукеевым, который отметил праздник вместе с жителями.

Добраться до Шукеева

Искать нового акима Туркестанской области долго не пришлось, на расстояние вытянутой руки Умирзак Шукеев смотрит концерт со своими заместителями и помощниками. Рядом секретарь маслихата Туркестанской области.

После концерта глава области идет на ярмарку, из толпы то и дело доносятся голоса приветствия Шукееву. Продавцы пытаются пробиться через толпу желающих поздороваться с акимом. Шукеев смотрит на товары, общается с жителями. Возле одного из прилавков главу региона встречают хлебом.

Омирзак мырза, саттилик!

Позже Умирзаку Шукееву обратилась молодая мама, которая просит главу региона провести казахский обряд «Тусау кесер». Увидев Шукеева, ребенок начал проситься на руки. Аким Туркестанской области провел национальный обряд, обрезав путы.

Во время осмотра этно-аула и ярмарки акима области сопровождает маленькая девочка, как позже рассказал сам Шукеев, это его внучка, которая по всему привыкла к ненормированному графику дедушки. Девочка крепко держит аташку за руку.

Увидев Шукеева, толпа желающих поздороваться с главой тянется к месту, где проходит Умирзак Естаевич. Среди них и те, кто хочет просто пожать руку главе, сказать слова поздравления и пожелать удачи на новой работе. Желающих пожаловаться на свою жизнь акиму мы не увидели, хотя может были и такие.

Позже нам удалось поговорить с главой Туркестанской области. Шукеев от вопросов уходить не стал, поприветствовал журналистов и остановился для интервью.

Умирзак Естаевич, сегодня исторический момент. Туркестанская область впервые празднует Наурыз. Что вы думаете?

— Это на самом деле прекрасно. Благодаря нашей Независимости, мы вернули все традиции. Вы сами видите, что народ естественным образом радуется. Это день прощения, обновления. Я сейчас с удовольствием прошелся, здесь отличная выставка, сколько у нас ремесленников, вы сами видите.

С вами сегодня девочка, она кто?

— А это моя внучка. Вот решила пройтись со мной.

А какую улицу в Туруестане назовут именем Елбасы?

— Мы вчера вынесли на обсуждение с депутатами. И решили назвать наш Арбат именем Елбасы. Тут много народу бывает, рядом с мавзолеем. Вот ее и назвали.

Всех с Наурызом

Умирзак Шукеев старался здороваться со всеми, кто подходил к нему. Гости и местные жители поздравляли с праздником акима и желали ему удачи.

Примечательно, что во время общения с акимом, рядом не было видно личных охранников и тех, кто бы ограничивал общение с Шукеевым.