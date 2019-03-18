Руководство управления здравоохранения Туркестанской области объединило лучших зарубежных и казахстанских нейрохирургов.

В регионе началась Международная научно- практическая конференция «Актуальные вопросы инсультологии, перспективы развития», с участием ведущих специалистов из Германии, России, республики Татарстан, Астана и Алматы. У каждой эпохи своя эпидемия, говорят медики. Одной из самых актуальных проблем нашего времени является — инсульт.

Лучшие специалисты обсуждали причины этой болезни, пути их решения,а также новейшие методики лечения инсульта. Туркестанская область на сегодняшний день лидирует в стране по борьбе с инсультом. Только за последние два года в регионе открыто 7 инсультных центров, которые оснащенных самым современным оборудованием в мире. Зарубежные специалисты дали высокую оценку квалификации врачей области.

В целом, по стране Туркестанская область благополучна от эпизоотического очага, говорят врачи из столицы. По статистике, показатели региона хорошие. Благополучную роль в этом сыграло причина высокой рождаемости, чем в других регионах. Одним из основных вопросов, который стоит на особом контроле, является гибель больных инсультом в домашних условиях. По словам врачей, причиной высокой смертности на дому является то, что большинство граждан перенесших инсульт, не обращают внимания на прединсультное состояние. Кроме того, наблюдается увеличение молодежи среди больных.

В рамках государственной программы “Денсаулық” в 2016 году в Национальном центре нейрохирургии страны был создан «Республиканский координационный совет по вопросам инсульта». Ежегодно в Казахстане регистрируется 40 тысяч инсультов. 85% из которых составляет ишемические инсульты. По данным Всемирной организации инсульта, в 2014 году Казахстан был лидером по количеству больных инсультом. Около 5 тысяч человек умирают в течений первых 10 дней. Еще столько больных умирает в течений первого месяца после инсульта на дому.