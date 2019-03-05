Уважаемые жители и гости Туркестанской области!

Только 7 марта 2019 года c 9 часов до 15 часов дня, в честь празднования Международного женского дня – 8 Марта,

Онкологическая поликлиника Областной клинической больницы Туркестанской области приглашает всех женщин на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Милые женщины, в честь праздника 8 марта, ВЫ можете пройти базовое гинекологическое обследование БЕСПЛАТНО:

* Консультация и осмотр врачей онкологов: акушер-гинеколога, генетимаммологов, онкогинеколога;

* УЗИ молочных желёз;

* УЗИ органов малого таза;

Мы находимся по адресу: г. Шымкент, ул. Курманбекова 2 (возле Глазной больницы). Call-centere, 393160