Казахстанцев приглашают бесплатно обследоваться и получить консультацию по колоректальному раку, передает Tengrinews.kz.

По информации Казахского НИИ онкологии и радиологии, 30 марта 2019 года (суббота) с 09.00 до 14.00 во всех региональных онкодиспансерах Казахстана будет проводиться бесплатный прием онкологов по колоректальному раку (рак толстой кишки).

«Человеку нужно обследоваться у онколога, если есть следующие симптомы: постоянные боли в животе;постоянные запоры, поносы, диарея, кровь и/или слизь в стуле; ощущение неполного опорожнения кишечника, позывы, боли при дефекации; кровотечения из прямой кишки, темные следы крови в кале;деформация стула (извитой или «стул-карандаш»); дискомфорт или вздутие живота; необъяснимая усталость, потеря аппетита, потеря веса; боли в области таза; если возраст человека старше 50 лет», — говорит заведующий Центром абдоминальной онкологии КазНИИОиР, врач Марат Кузикеев.

Обратившиеся могут получить квалифицированную консультацию онкологов. При показаниях будут назначены дальнейшие обследования. Колоректальный рак является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний в Казахстане. Он включен в Национальную скрининговую программу. В Казахстане действуют 3 вида бесплатных онкоскринингов для населения:

1) скрининг на рак молочной железы для женщин от 40 до 70 лет,

2) скрининг на рак шейки матки для женщин от 30 до 70 лет,