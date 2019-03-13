Чиновники выразили готовность создать публичный реестр лиц, осужденных за коррупцию в Казахстане.

Transparency Kazakhstan получил ответ от Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, в котором чиновники выразили готовность создать публичный реестр лиц, осужденных за коррупцию в Казахстане. Антикоррупционная служба поддержала идею о том, что подобный список, широко использующийся в международной практике, «позволит усилить гражданский контроль и повысит доверие общества к государственному аппарату».

Более того, по информации АГДСПК для скорейшего решения технических вопросов, предложения экспертов Transparency Kazakhstan рассматриваются в Администрации Президента.

Напомним, в декабре страновое подразделение глобального антикоррупционного движения Transparensy International в Казахстане предложило создать публичный реестр коррупционеров, который наглядно продемонстрирует результат борьбы с коррупцией. Власти отказали в идее, мотивировав его опасениями социального давления на лиц, осужденных за коррупцию, их родственников. В ответ общественники привели обзор международной практики, которая напротив, позволила улучшить систему отбора на государственную службу, а также снизить число повторных коррупционных правонарушений и хищений.

Следует отметить, что это не первое предложение общественников, конструктивно воспринятых государственными органами. Так, в октябре прошлого года на основании предложений Transparency Kazakhstan были запущены технические изменения, которые со второго квартала 2019 года позволят фрилансерам оплачивать обязательные пенсионные отчисления на портале электронного правительства «e-gov».

Другое исследование Transparency Kazakhstan о таможенной коррупции стало основанием для ряда служебных проверок в Министерстве финансов, по итогам которых установлены крупные импортеры, регулярно занижавшие таможенные платежи при ввозе товаров из Китая. В результате в бюджет страны не поступало в среднем 200 млрд. тенге в год. Также общественники рассказали о проблемах реализации в Казахстане задержанного на границах товара. Ущерб от простаивания конфиската в складах временного хранения еще предстоит оценить.