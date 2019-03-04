Внедрение полового просвещения в школах начнётся с подготовки преподавателей.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) подписал меморандум о сотрудничестве с Национальной академией образования им. И. Алтынсарина. Согласно меморандуму начата работа по подготовке внедрения нравственно-полового воспитания в школах РК. Для начала будут разработаны методические пособия и проведена подготовка квалифицированных преподавателей в этой области, передает Informburo.kz

Так как под половое просвещение не выделено отдельных учебных часов, оно будет интегрировано в уже существующие предметы, схожие по тематике, например, биологию, естествознание и познание мира. В пилотном режиме нравственно-половое просвещение будет преподаваться учащимся 9-11 классов.

«Мы работаем в двух направлениях. Это, во-первых, процесс интеграции обучения в те предметы, которые связаны с этой темой, где мы сможем дать дополнительные методические разработки с ресурсами, видео, различными дополнительными материалами, которые учитель может использовать на уроке, – прокомментировала вице-президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова. – Второе направление воспитательное, мы разрабатываем материалы, которые могут быть использованы во время проведения классных часов. Программа «Рухани жангыру», которая уделяет большое внимание семейным ценностям, нам позволяет это делать».