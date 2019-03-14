Сотрудник прокуратуры Кордайского района Жамбылской области изобличен в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге, заявил заместитель главы Нацбюро по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает Tengrinews.kz.

О коррупционном преступлении сотрудника прокуратуры, по его словам, стало известно после звонка частного лица в сall-центр Нацбюро — 1424. «По поступившим через call-центр обращениям изобличены по факту получения взяток должностные лица госорганов Астаны, Алматы, Шымкента, Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областей.

2 марта в ходе проведения совместных операций Департаментом внутренних расследований Генпрокуратуры изобличен сотрудник прокуратуры Кордайского района Жамбылской области при получении взятки в сумме 200 тысяч тенге от гражданина за положительное решение по уголовному делу», — сообщил на брифинге Шынгыс Кабдула.

По его словам, 10 января Антикоррупционной службой Шымкента был задержан с поличным директор школы № 131 при получении от заявителя взятки в сумме 50 тысяч тенге за трудоустройство.

«27 февраля в Туркестанской области задержан с поличным сотрудник акимата Торткольского сельского округа при получении взятки в сумме 20 тысяч тенге от физического лица за оформление социальных пособий», — добавил он.

По его словам, большинство сообщений касаются бытовой коррупции и неправомерных действий правоохранительных органов и акиматов. «За неполные три месяца текущего года более чем в два раза увеличилось чисто принятых call-центром сообщений о коррупционных, уголовных правонарушениях.

С 35 в 2017 году до 808 в 2019 году. Если за указанный период 2018 года по таким сообщениям было зарегистрировано всего три уголовных дела, то в этом году этот показатель уже составил девять уголовных дел», — добавил Шынгыс Кабдула.