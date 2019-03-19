В Туркестанской области проживают 86,6 тысяч многодетных семей. Это 25% от республиканского показателя. Из них 16,5 тыс. семей в числе малообеспеченных.

На совещании с докладом о проводимой работе по социальному обеспечению многодетных матерей выступил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев.

По его словам, в области проводится работа по назначению адресной социальной помощи нового формата.»Всего в области проживают 86,6 тысяч многодетных семей. Это 25% от республиканского показателя. Из них 16,5 тыс. семей в числе малообеспеченных.

В республике адресную социальную помощь получили 571,6 тыс. человек, из них 34,2% — жители Туркестанской области. В целом, для получения адресной социальной помощи по всей стране предусмотрено 28 млрд. тенге, из них 15,7 млрд. тенге (56%) приходится на нашу область.

Также, в прошлом году в регионе мерами занятости были охвачены 29 627 человек, на постоянную работу трудоустроено 26 508 человек. Это самый высокий показатель в республике», — отметил М.Отаршиев.Отметим, для эффективного использования адресной социальной помощи в области приоритет отдается единовременным выплатам обусловленной денежной помощи.

По словам руководителя управления, в результате реализации 15 проектов малого бизнеса, разработанных в регионе, 26 459 семей занимаются крупным и мелким скотоводством, 4243 семьи развивают бизнес в сфере услуг.В соответствии с поручением Главы государства упрощена процедура назначения адресной социальной помощи детям из семей, получающих адресную социальную помощь, путем оптимизации запрашиваемых документов по выплате ежемесячной гарантированной помощи в размере 20 789 тенге. Для этого в районах и городах активно внедряют информационную систему «е-халық».

Подводя итоги совещания аким области поручил руководителям районов и городов ускорить работу по внедрению информационной системы «е-халық, направленной на оптимизацию процедуры социальной помощи. Кроме того, работа по распределению социальной помощи малообеспеченным и многодетным семьям должна быть проведена в рамках законов и справедливо.