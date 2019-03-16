Премьер-Министр Аскар Мамин прибыл в Шымкент

В ходе рабочего визита премьер-министр ознакомился с ходом строительства нового микрорайона Туран.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов рассказал Премьеру о том, какие работы уже проведены. В ходе объезда Аскар Мамин одобрил работу главы Шымкента и поручил особенно внимательно следить за ходом и качеством строительства.

В новом микрорайоне планируется построить 13 магистральных дорог. Под строительство предусмотрено 3046 участков, застроено 1325 участков. В микрорайоне Туран уже проживает около 4 тыс человек, при плане 67 тыс человек.