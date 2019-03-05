Необходимость перемен в законодательной базе по обеспечению безопасности внутридомового газового оборудования — ВДГО — назрела давно.

Для предотвращения несчастных случаев газовики в первую очередь взялись за уточнение списков всех потребителей.

Ахаш Миятбек,первый заместитель генерального директора ШПФ АО «КазТрансГазАймак»: «У нас 174 тысячи потребителей. И только 90 тысяч абонентов заключили договор. Еще 80 тысяч абонентов, мы даже не знаем заключили они соглашение на обслуживание ВДГО или нет. Мы просим предприятия, которые занимаются техническим обслуживанием, передать базу данных своих абонентов».

Компаний, которые экономят на обслуживании ВДГО, не заключая договор со специализированными организациями, в Казахстане оказалось довольно много. Какие специалисты там работают, не очень ясно, особенно в свете нехватки подготовленных кадров в сфере обслуживания газового оборудования. Последняя трагедия в Таразе, когда в многоэтажном доме произошел взрыв и погибли люди, обнажила проблему с новой силой.

Саян Седуалы, руководитель отдела департамента производственной безопасности и индустриального развития : «Кроме Тараза, в 2019 году 7 января в Актобе из-за взрыва баллона многодетная семья осталась без жилья. Из-за неисправностей редуктора получил ожоги житель Северного Казахстана».

Пятый год безопасностью газового оборудования в Шымкенте занимается ТОО» Омега 21 ВДГО». Его сотрудники уверяют, что со своими обязанностями справляются.

Асылбек Бабаш, представитель ТОО «Омега 21 ВДГО»: «Почему я должен отдавать данные своих абонентов. Допустим, я отдал вам данные, вы сразу их внесете и даже, не проверив газовое оборудование, будете брать с них деньги за услуги по ВДГО. Хотя, на самом деле, вы даже их не проводили. Почему происходят взрывы? Потому что абонентов, у кого нет договора на обслуживание, подключают к газу. Так не должно быть. Все беды отсюда».

В отличие от многих других документов, инструкции по технике безопасности пишутся не для галочки: нарушение этих пунктов может привести к трагедии. И пока не будут созданы газотехнические инспекции, будут происходить взрывы.