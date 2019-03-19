В центре правоохранительных услуг города Шымкента прошел день открытых дверей по вопросам выплаты алиментов.

Подавляющее большинство женщин пришли с жалобами на злостных неплательщиков алиментов. Взыскательницы сетовали на то, что алиментщики укрывают свои доходы.

С самого утра в центре правоохранительных услуг — многолюдно. Кабинеты сотрудников департаментов юстиции, полиции и прокуратуры заполонили десятки женщин. Всего за первый час работы специалисты приняли больше 40 человек. Все они жалуются на неуплату алиментов со стороны бывших супругов. Мужчины уклоняются от уплаты денег и скрывают свои «реальные» доходы.

«Проблема чаще всего состоит в том, что должник имеет скрытые доходы. Которые нигде не значатся. Фактически взыскательница алиментов знает где, работает должник, на что он живет, но официально это никак не подтверждается. Основная большая проблема в этом заключается», -рассказала Айнур Исабекова, руководитель отдела исполнительного производства г.Шымкента.

«Граждане ежедневно могут приходить сюда, в центр правоохранительных услуг и могут обращаться по интересующим их вопросам, в том числе по выплате алиментов. Для этого в центре правоохранительных услуг на бесплатной основе осуществляется консультативные услуги семи государственных органов. В том числе департамента юстиции и палаты частных судебных исполнителей», — рассказал Бахытжан Мустафаев, заместитель прокурора Каратауского района.

У Натальи Пилипович пятеро детей, двое из них — несовершеннолетние. Взыскать положенные законом деньги со своего бывшего супруга женщина не может вот уже больше года. По словам Натальи мужчина работает, правда неофициально. И выплачивать проценты с доходов в пользу своих детей отказывается.

«Алименты с бывшего супруга я выбить не могу, потому что он нигде не работает. А работать его заставить никто не может. К судебному исполнителю у меня претензий нет, да, он все делает, вызывает его, были суды, были штрафы, но я денег не вижу. Бесполезно все это потому, что у него нет машины квартиры имущества нет, и арестовать имущество не могут», — сетует Наталья Пилипович, мать 5 детей.

Всего в Шымкенте насчитывается больше 8 тысяч плательщиков алиментов. Из них 2629 деньги на своих детей не платят больше трех месяцев. Специалисты центра с сожалением отмечают, что решить все случаи со злостными неплательщиками алиментов — невозможно. Но определенные сдвиги в этой области есть. Такие дни открытых дверей существенно помогают в этом нелегком деле. Сотрудники центра правоохранительных услуг надеются что в будущем году, с вступлением в силу закона о декларации доходов, ситуации улучшится.