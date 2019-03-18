В Шымкенте проходит выставка: вас встретит девушка с молотком

Связка огромных казанов встречает гостей выставки «Улы дала хикаялары» уже на входе в музей. Внутри для непосвященного зрители все еще не понятнее ― огромные инсталляции в виде голов лошадей, сделанные из кошмы, детские бесык, связанные единую композицию, седла сделанные из металла и пластика. Знатоки уверяют ― это самое настоящее современное искусство.

«Проведение данной выставки для Шымкента, после того как городу присвоили статус «Мегаполис», это, наверное, историческое событие. Потому как наш город с каждым днем и с каждым годом расцветает и двигается вперед. Потому что данная выставка современного искусства и город является современным городом и третьим городом в стране», — рассказал Майя АЛИБЖАНОВА, заместитель директора информационно-коммуникационного центра г.Шымкента.

Современная выставка «Истории великой степи» собрала под своим сводом больше 100 арт-творений художников Казахстана. Показали зрителям на ней и перформанс. Девушка в алом национальном костюме с молотком удивила зрителей.



Поразили и другие работы. Картины алматинской художницы Сауле Сулейменовой полностью выполнены из пластиковых пакетов. Эту серию своих работ она назвала «Где-то в Великой степи». В своих картинах Сауле поднимает проблему экологической катастрофы и превращает их в работы, которым не подвластно время. По иронии … пластик в картинах, как и где то в степях Казахстана будет жить веками.





«Это о ситуации нашей не только казахстанской но и везде на планете земля происходит экологическая катастрофа прямо сейчас. Потому что каждый из нас пользуется пластиковыми пакетами. В основном наше искусство восхваляет природу, я пошла тем же путем, но я использую материал которого очень много у нас в степи», — делится своим видением Сауле Сулейменова, художница из г.Алматы.

Контемпорари-выставка призвана на самых престижных мировых площадках – музеях, галереях, биеннале. Теперь она вернулась в родные степи, чтобы открыть казахстанцам глаза на свои истории.

Оценили выставку как обычные зрители так и казахстанские художники. «Прочитала» «Истории Великой степи» и международный куратор из Америки Лиза Ахмади. Ее называют экспертом в мире искусства. По ее словам, наша первая выставка современного искусства ничем не уступает мировым контемпорари-выставкам.

«Здесь у вас собраны работы почти всех лучших художников Казахстана. И я хочу сказать, что вам очень повезло, что вы можете вот так вот спокойно с ними пообщаться, спросить их что они хотели сказать своими работами. У нас, за рубежом, художники — звезды и пообщаться с ними как с простыми людьми невозможно. Хочу сказать что контемпорари- искусство у вас не сильно отличается от нашего. Казахстанское современное искусство ― сильное и колоритное», — рассказала Лиза Ахмади.

Увидеть «Истории великой степи» может каждый желающий. Выставка работает ежедневно в музее изобразительного искусства в парке Абая. «Улы дала хикаялары» пробудет в Шымкенте до 15 апреля.