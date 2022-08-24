Зона отдыха с 67-метровым бассейном открылась в Туркестане

В рамках Года детей администрация Туркестана сделала подарок. Акимат области открыл в центре города зону отдыха «Открытое небо», сообщает OTYRAR.

Комплекс с бассейном для взрослых и детей расположен в «сетевом парке» на площади 11 гектаров на проспекте Бекзата Саттарханова. Территория, построенная в период пандемии и открытие которой было отложено, теперь передана в доверительное управление.

По словам акима области Умирзака Шукеева, несмотря на дефицит воды, в регионе принимаются все меры по созданию условий для полноценного отдыха населения. Для жителей области были построены несколько зон отдыха и один из них — центр «Открытое небо».

«Вы прекрасно знаете, что в Туркестане воды мало. Тем не менее нам необходимо создавать всё что возможно для отдыха жителей. Только недавно открылся пляж «Шаға»». Во всех парках есть искусственные озера. Вы сами свидетели этого. Делается это не просто так. Планируется улучшить климат за счет увеличения озер. Эти работы рассчитаны на участие квалифицированных ученых. Надеемся, что и эта зона отдыха станет местом, где с удовольствием будут проводить досуг жители и наши дети»,— поздравил жителей аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

В ближайшее время в зоне отдыха за счёт инвесторов планируется строительство кафе и ресторанов. Это позволит создать новые рабочие места, говорят чиновники. Также здесь расположен бассейн и фуд-корт для детей и взрослых. Комплекс, в котором предусмотрены все условия, уже пришелся по душе жителям города.

«Мне очень понравился бассейн. Я пришёл сюда с друзьями, чтобы поучиться плавать, здесь купаться безопасно. Хотелось бы чтобы такие же бассейны пооткрывали и в других районах города»;

«Мы с удовольствием сегодня пришли на открытие бассейна. Он очень нам понравился. Здесь чисто и природа красивая, будем сюда приходить по чаще», — поделились впечатлениями юные жители Туркестана.

Полутораметровый монолитный бассейн может вместить до 200 человек одновременно. Глубина детского бассейна — 80 см. Бассейн также оснащен очистительными фильтрами, обеспечивающими чистоту воды.