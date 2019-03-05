В Шымкенте начались мероприятия по профилактике бруцеллеза. Для этого ветеринарные врачи в марте возьмут кровь у более чем 20 тысяч голов скота.

Первые пробы они уже взяли у домашней живности жителей мкр. Ынтымак. В Шымкенте немало горожан, держащих на своих подворьях домашний скот. По данным переписи, на территории города содержатся 76 тыс голов крупного рогатого скота и 122 тыс голов мелкого рогатого. В основном животноводством занимаются жители окраин города.

Только в населенном пункте Ынтымак насчитывается 200 голов коров и 300 овец и коз. Животноводы хотят, чтобы их домашний скот не болел. Поэтому активно сотрудничают с ветеринарами.

Кровь копытных ветеринарный врач помещает в специальный флакон и сдает в территориальную лабораторию. По словам молодого специалиста Еркина Базарбаева, за один день отбирают пробы у более 40 животных. В прошлом месяце было отобрано около 17 тысяч проб мелкого рогатого скота. Заболеваний не выявлено.

Тореали Жубанов, заместитель директора ГКП Шымкент ветеринария:»Сокращение заболеваний происходит прежде всего благодаря своевременной вакцинации. А больные животные в прошлом году забивались в специальных пунктах. Их владельцам выплачивалась компенсация.

Против бруцеллеза вакцинация будет проведена в конце месяца. А в апреле — дезинфекция против КГГЛ. Стартовала и кампания по биркованию скота. Бирок для КРС не было. Ветеринары используют то, что у них есть – серьги, которые обычно одевают овцам и козам.