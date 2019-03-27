Сегодня в торговом центре Магнум Атак прошли пожарно-тактические учения. В них приняли участие в общей сложности около 200 человек. Как говорят специалисты по ЧС, такие крупные центры относятся к объектам повышенной пожароопасности и всегда должны находиться под особым контролем.

Согласно условиям учений, пожар разгорелся в результате короткого замыкания электропроводов в торговом зале. Возгорание в подобных помещениях опасно, тем что в них находится множество легковоспламеняющихся предметов: товары бытовой химии, пластиковые витрины и поэтому счёт идет на минуты. Сразу после сигнала о пожаре на пульт 101 на место ЧС выехали более десятка автомашин.

Куаныш Арсланов, заместитель начальника ГУ «СПТ и АСР» ДЧС г. Шымкента:

«Всего на учениях задействован 11 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава, а так же другие службы».

Главная цель таких учений — детальное знакомство пожарных с планировкой торгового центра и отработка взаимодействия с его персоналом. Эвакуация пострадавших и людей, находящихся в помещениях, должна проходить в считанные минуты. А точная информация о местонахождении запасных выходов и количества пожарных гидрантов может стать решающим в чрезвычайной ситуации. Впрочем, по словам руководства торгового центра, противопожарной безопасности здесь уделяется достаточно внимания.

На этих учениях ликвидация условного пожара завершилась в установленные нормативами сроки. Теперь после подведения итогов тактической отработки руководству торгового центра будут даны рекомендации по совершенствованию системы противопожарной безопасности.