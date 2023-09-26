Учения на случай пожара и землетрясения пройдут во всех школах страны на этой неделе.

Во время учений, как рассказали в минпросвещении, будут оценивать эффективность систем безопасности в школах. А по результатам внесут необходимые изменения. Эксперты говорят, сейчас безопасность в школах под вопросом, особенно сложно обстоят дела в трехсменных и аварийных учебных заведениях.

Готовы ли казахстанские школы к пожарам и землетрясениям? Общественники говорят, в городах учебные заведения возможно и готовы к чрезвычайным ситуациям. Но на окраинах и в регионах есть аварийные школы, найти замену которым или построить новые пока нет возможности. Вызывают вопросы также переполненные школы и учебные заведения где все еще остается трехсменка.

«В двух-трехсменных школах не дай бог произойдет какой то несчастный случай то особенно во время пересменки выйти детям очень сложно, также хотела обратить внимание что у нас устанавливаются турникеты в школах и насколько они сработают сразу? Не всегда открыты все запасные выходы и выходы, не всегда на видном месте ключи», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

В минпросвещении решили проверить готовность школ в чрезвычайным ситуациям. По всей стране на этой неделе пройдут учения, во время которых будут оценивать эффективность систем безопасности в школах: от видеокамер и турникетов до оснащенности огнетушителями.

«К школе выставляются требования: наличие видеокамер, наличие системы гражданской защиты, наличие подключения к центру оперативного управления, наличие тревожной кнопки подключенной к частным охранным организациям или центру оперативного управления, наличие огнетушителей, наличие уголков для пожаротушения», — говорит Тимур Кастуганов, руководитель управления комитета по охране прав детей МП РК.

Родители школьников разделились во мнении, некоторые говорят что школы уже безопасны, другие уверены еще есть к чему стремиться.

Учения в школах помогут выявить выявить слабые места и внести изменения для того чтобы казахстанские школы стали действительно безопасными для учащихся.