В Шымкенте завершено досудебное расследование уголовного дела в отношении Дильмурата Махаматова. Он считается одним из самых ярых радикальных проповедников. Более известен в Сети как Дильмурат Абу Мухаммад, сообщили в Контртеррористическом комитете.

Долгое время гражданин Казахстана Дильмурт Махаматов, находясь в одной из стран Ближнего Востока, вещал на казахстанскую аудиторию посредством интернета.

В октябре прошлого года Дильмурат Махаматов был задержан правоохранительными органами Саудовской Аравии в связи с тем, что занимался там незаконными проповедями.

По запросу Казахстана Махаматов был экстрадирован на родину.

Расследование проводилось органами национальной безопасности. Весь период следствия Махаматов находился под стражей.

По версии следствия, свои проповеди он основывал на утверждениях псевдосалафистского толка экстремистской направленности.

Махаматов обвиняется в разжигании религиозной розни. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Уроженец города Сарыагаш Туркестанской области Дильмурат Махаматов известен как Дильмурат Абу Мухаммад. Его обвиняют в разжигании национальной и расовой неприязни, при этом видео с проповедями представителя салафитского течения свободно гуляют по сети.